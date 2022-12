Lukaku torna in gruppo e punta Inter-Napoli: pronto a voltare pagina

Romelu Lukaku è tornato a lavorare in gruppo con i compagni e si prepara a recuperare la forma migliore in vista di Inter-Napoli. L’obiettivo è voltare pagina dopo una prima parte di stagione da dimenticare.

LAVORO E SORRISI – Un sorridente Romelu Lukaku è tornato a lavorare in gruppo. Obiettivo Inter-Napoli, una delle più importanti partite dei nerazzurri in questa stagione. Vincere vorrebbe dire mantenere vive le speranze di una rincorsa scudetto che avrebbe del clamoroso. Perdere, invece, spezzerebbe definitivamente il sogno di conquistare il titolo a fine stagione. Lukaku vorrà esserci dal primo minuto, una titolarità che manca ormai da tempo a causa degli infortuni che hanno pregiudicato la sua prima parte di stagione. Tanti sorrisi per lui in campo, segno anche di aver già recuperato il giusto approccio psicologico dopo la brutta esperienza ai Mondiali. Ora è tempo di voltare pagina sul serio.