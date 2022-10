Lukaku, gol al Viktoria Plzen non illuda: servirà tempo per ritrovare forma

Romelu Lukaku ha siglato il gol del definitivo 4-0 in Inter-Viktoria Plzen. La rete, però, non deve illudere: servirà pazienza per rivedere il belga al 100%

PAZIENZA – Romelu Lukaku, è tornato in campo dopo ben due mesi di assenza, e lo ha fatto nel migliore dei modi: al belga, infatti, sono bastati pochi minuti in campo contro il Viktoria Plzen per ritrovare il gol e far esplodere San Siro. Ma la rete in Champions League non deve illudere: visto il lungo stop, al belga servirà tempo per ritrovare la migliore forma e la giusta condizione per fare la differenza ad alto livello. Inzaghi, almeno per le prime partite, centellinerà il ritmo partita ed il minutaggio di Lukaku, anche alla luce delle ottime prestazioni di Dzeko che, nei due mesi di assenza del belga, non lo ha di certo fatto rimpiangere.

IN CAMPO? – Contro la Sampdoria, quindi, è probabile che l’attaccante belga parta ancora dalla panchina. Difficile credere che Inzaghi possa schierarlo dal 1′: il tecnico, piuttosto, concederà a Lukaku un minutaggio certamente superiore rispetto a quello in Champions League per una crescita graduale di condizione e forma partita. È chiaro, però, che la “pazienza” andrà di pari passo con i risultati e sulle situazioni delle singole gare: per l’Inter sono in arrivo gare difficili e scontri diretti da non fallire. E chissà che, in caso di nuovo squillo di Lukaku contro la Sampdoria, Inzaghi non pensi di accelerare il rientro del belga nell’11 titolare.