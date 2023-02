Lukaku, futuro con l’Inter da guadagnare! Recupero importante per tutti

Romelu Lukaku sta lentamente tornando alla sua condizione migliore, dopo una prima parte di stagione sicuramente da dimenticare. Il recupero del belga è importante per tutti, specialmente per lui che deve ancora guadagnarsi il suo futuro all’Inter

RECUPERO – Romelu Lukaku sta tornando alla sua forma, come mostrato nelle ultime uscite. Seppure non ancora in grado di essere devastante come ai tempi di Antonio Conte, il belga sta recuperando dalla lunga serie di problemi fisici che ne hanno minato la prima parte di stagione. Ora la sua presenza è più fondamentale che mai, perché seppure lo scudetto è ormai sfuggito vista la distanza con il Napoli, restano ancora obiettivi importanti da giocarsi. Tra cui gli ottavi di Champions League con il Porto e la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

FUTURO DA GUADAGNARSI – Il recupero di Lukaku, però, non è importante soltanto per la squadra. Ma anche per il giocatore stesso, che deve ancora guadagnarsi la conferma del suo futuro all’Inter. Al momento, per il contributo dato, è difficile pensare a un prolungamento del prestito dal Chelsea anche per la prossima stagione. Ora si entra nella parte calda della stagione. Quale momento migliore per tornare a essere il Re di Milano?