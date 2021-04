Lukaku, feeling intatto anche col Bologna: sempre in gol contro i rossoblu

Romelu Lukaku è una macchina da gol. Ieri sera, per la seconda stagione consecutiva, ha raggiunto i 20 gol in campionato (vedi articolo). E anche il Bologna è sulla sua lista nera (oltre al Milan e al Genoa), essendo sempre andato in gol in ogni partita giocata contro i rossoblu.

STRISCIA POSITIVA – Da quando è arrivato in Italia, sono poche le squadre che si sono salvate dalla furia di Romelu Lukaku. In particolare alcune squadre sono state quelle più colpite dai suoi gol. Ricordiamo per esempio il Milan, con cui il belga è sempre andato in rete nelle partite giocate dal suo arrivo in Italia. Ma anche il Genoa. Tra queste, dopo ieri sera, si aggiunge anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

FEELING INTATTO – Il primo gol di Lukaku contro gli emiliani è arrivato lo scorso anno. Anzi, furono ben due le reti segnate in Bologna-Inter del novembre 2019. Peraltro decisive, dal momento che entrambe servirono a rimontare la rete del vantaggio iniziale di Roberto Soriano, regalando così un importantissimo 1-2 alla squadra di Antonio Conte. La terza rete di Lukaku al Bologna è poi arrivata nella partita di ritorno della scorsa stagione, a San Siro. Una partita maledetta, dal momento che l’1-0 segnato dal belga venne rimontato dalle reti di Musa Barrow e Musa Juwara che valsero uno scioccante 1-2 per gli ospiti che minò pesantemente le speranze dei nerazzurri di rimontare la Juventus nella corsa scudetto.

INARRESTABILE – Parlando di questa stagione, di Lukaku è la rete che ha aperto il risultato di Inter-Bologna 3-1, giocata il 5 dicembre. Gli altri gol furono firmati da Achraf Hakimi (doppietta) ed Emanuel Vignato per gli ospiti. Fino ad arrivare a ieri sera, quando il belga è stato nuovamente decisivo con una rete pesantissima nell’ottica della corsa Scudetto (vedi highlights). Una rete arrivata su un assist bellissimo di Alessandro Bastoni, uno 0-1 che è valso non solo tre punti, ma anche il doppio allungo sul Milan e sulla Juventus, entrambe fermate da due pareggi contro – rispettivamente – Sampdoria e Benevento. Lukaku e i gol al Bologna: una storia destinata a proseguire.