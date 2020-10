Lukaku fa 40 con l’Inter: è il più veloce di tutti negli ultimi 25 anni

Romelu Lukaku Inter-Borussia Monchengladbach

Romelu Lukaku sale a quota 40 gol dopo la doppietta di ieri al Borussia Monchengladbach. Il belga ha impiegato 56 partite a raggiungere questo traguardo. Ecco il confronto con i grandi bomber interisti degli ultimi 25 anni.

CIFRA TONDA – Romelu Lukaku ha iniziato la stagione 2020/21 come aveva concluso la precedente: segnando a raffica. Dopo i 34 gol all’attivo alla prima stagione con l’Inter (eguagliato Ronaldo nel 1997/98), ora è già a quota 6 reti nelle prime cinque gare. E in Champions League ha trovato già la doppietta all’esordio, pareggiando lo score complessivo del 2019/20 in questo torneo. Il belga è il totem assoluto della squadra, capitano morale per come si erge ad àncora per i compagni in campo. E ora è giunto al traguardo delle 40 reti con la maglia nerazzurra numero 9. Per arrivare qui ha impiegato 56 partite: un dato che ancora una volta si trasforma in primato per Big Rom.

PARAGONI – Andando infatti ad analizzare il bottino realizzativo delle grandi punte dell’Inter degli ultimi 25 anni, nessuno ci ha messo così poco a siglare 40 gol come fatto da Lukaku. Ad avvicinarsi di più sono Ronaldo e Christian Vieri (61 e 60 partite rispettivamente). Seguono Adriano (idolo del belga) in 72 partite e Samuel Eto’o in 75. Mauro Icardi ve ne mise 82, mentre Diego Milito toccò quota 40 gol addirittura dopo 93 presenze (complici gli infortuni al secondo anno). Numeri che rassicurano (come se ve ne fosse bisogno) sulla caratura tecnica di Lukaku. Ora non resta che trasformare queste reti in trofei.