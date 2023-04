Lukaku e l’ennesimo episodio di razzismo: Serie A, togli la squalifica!

Dopo l’ennesimo episodio di razzismo che ha colpito il calcio italiano e, ieri nello specifico, Romelu Lukaku, si stanno sprecando i soliti (inutili) proclami da parte degli organi federali. Tra cui la Lega Serie A che, per mandare un vero e utile messaggio, dovrebbe revocare un’assurda squalifica.

EPISODIO DI RAZZISMO – Ci risiamo: Romelu Lukaku bersaglio dei cori razzisti. È successo ieri in Juventus-Inter, con l’arbitro Massa che ha ben pensato di comminare una seconda ammonizione assurda al belga squalificandolo così per la gara di ritorno. Togliendo l’assurdità della decisione del direttore di gara, non è la prima volta che episodi di razzismo vengono segnalati nel calcio italiano. E contro Romelu Lukaku. Con la Lega Serie A pronta a esprimere i suoi soliti appelli che, fin qui, come sempre, sono caduti nel vuoto.

SQUALIFICA DA TOGLIERE – Ecco perché per dare un segnale importante, bisognerebbe prendere delle vere e proprie decisioni. In attesa di capire chi siano i responsabili degli attacchi verbali a Romelu Lukaku, la Lega Serie A può già prendere una decisione forte: togliere la squalifica all’attaccante. Schierarsi dalla sua parte. Invece, come sempre, resteranno soltanto le parole. Parole che non hanno ancora avuto alcun effetto su questa piaga del calcio e non solo.