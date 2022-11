Lukaku e Lautaro Martinez: ruoli invertiti al prossimo turno del Mondiale?

Lukaku e Lautaro Martinez sono i grandi assenti di questo Mondiale, nel senso che per motivi differenti stanno deludendo. Le aspettative sui due attaccanti dell’Inter erano ovviamente molto elevate, ma più di una cosa non sta funzionando

GRANDI ASSENTI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, una poltrona da grandi assenti per due. Il Mondiale in Qatar sia per il belga che per l’argentino rappresenta una chance: per il primo di riscatto dopo un inizio di stagione complicato e per il secondo di conferma essendo certamente giovane mai ormai affermato. Più di una cosa non sta funzionando, ovviamente per motivi differenti.

Lukaku e Lautaro Martinez: uno dentro dal 1′ e l’altro dalla panchina? Il percorso Mondiale è complicato

Lukaku ha fatto il suo esordio al Mondiale solo oggi nel finale di partita tra Belgio e Marocco (vedi pagella): un rientro non felicissimo visto che la squadra di Roberto Martinez ha perso. Probabilmente il numero 90 dell’Inter non era del tutto pronto fisicamente, ma a questo punto data la situazione in classifica è altamente probabile che con la Croazia possa giocare dal 1′.

Lautaro Martinez è invece titolarissimo con l’Argentina ma sia contro l’Arabia Saudita che contro il Messico non si è praticamente mai visto. Due gol annullati all’esordio per fuorigioco e nient’altro. Una delusione finora, senza tanti giri di parole. Anche perché il 10 dell’Inter è uno dei pupilli di Lionel Scaloni e adesso in Argentina iniziano a mugugnare: il CT dell’Albiceleste si farà influenzare dalle critiche in patria? L’ultimo impegno del girone con la Polonia ci dirà la verità.