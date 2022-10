Lukaku e Lautaro Martinez, prove di Lu-La 2.0 all’Inter: l’update di Inzaghi

Lukaku e Lautaro Martinez si sono riuniti all’Inter dopo meno di un anno. Inzaghi lavora per ripristinare la Lu-La costruita da Conte ad Appiano Gentile e aggiornarla. Una Lu-La 2.0: diversa ma ugualmente efficace. Con il rientro del belga dall’infortunio, ora Inzaghi potrà testarla sul campo

DA CONTE A INZAGHI – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku si sono ritrovati quest’anno al centro dell’attacco dell’Inter. Il belga, dopo l’anno trascorso al Chelsea, è tornato a Milano con un obiettivo ben preciso: la seconda stella. Simone Inzaghi sta cercando di integrare il numero 90 nerazzurro nei suoi schemi. Nelle idee del tecnico nerazzurro, El Toro è la stella del reparto offensivo, mentre Lukaku deve usare la sua fisicità per mettere nelle migliori condizioni il numero 10 di andare in gol. Diversamente quindi da quanto accadeva con Antonio Conte, che puntava maggiormente sulla fisicità del belga e sul supporto dell’argentino. L’infortunio di Lukaku ha rallentato il lavoro di Inzaghi sulla nuova coppia offensiva dell’Inter, ma qualcosa si era già visto in questo avvio di stagione, fin dalle amichevoli pre-campionato.

La Lu-La di Conte nella nuova Inter di Inzaghi

UNA COPPIA AFFIDABILE – Le prime partite di campionato hanno evidenziato un fatto evidente: Lautaro Martinez e Lukaku si trovano a meraviglia. Ma non è certo questo una novità. La coppia ha già portato buonissimi risultati durante il biennio con Conte, arrivando alla conquista del bramato Scudetto nella stagione 2020-2021. Nel 3-5-2 del tecnico leccese, che ha come tratti distintivi la ripartenza in contropiede e delle combinazioni precise, Lukaku ha raggiunto probabilmente il punto più alto della sua carriera. Il baricentro basso permetteva a Big Rom di partire in contropiede e ribaltare l’azione da difensiva a offensiva. Il fisico del centravanti belga, poi, faceva il resto. Che fosse una cavalcata utile per segnare o per premiare il numero 10, Lukaku si rendeva sempre pericoloso. Troppa la differenza fisica tra l’attuale 90 nerazzurro e i difensori avversari. Lautaro Martinez, invece, aveva il compito di gravitare attorno al belga, aiutandolo con la sua tecnica ad andare in porta. I numeri dei due attaccanti testimoniano come il meccanismo creato da Conte funzionasse alla perfezione. Ben 74 i gol realizzati dal classe ’93 belga tra il 2019 e il 2021. Il Toro invece ne conta 41. Per quanto riguarda gli assist, l’argentino ne ha realizzati 19, tre in più del centravanti di Anversa (16, ndr).

La nuova Lu-La di Inzaghi: il fisico di Lukaku per la tecnica di Lautaro

UPDATE OFFENSIVO – Se la Lu-La di stampo contiano premiava le caratteristiche fisiche del belga e le esaltava completamente, quella di Inzaghi appare differente. Questo perché mentre Conte basa il suo gioco sull’intensità e sul fisico e su combinazioni preparate meticolosamente in allenamento, Inzaghi preferisce «liberare le qualità dei suoi giocatori» (come affermato dopo Inter-Genoa della scorsa stagione, ndr). Per questo motivo, si può parlare di un’evoluzione della Lu-La. Una Lu-La 2.0. Più spazio a improvvisazione ed estro calcistico, così da esaltare i giocatori più tecnici. Che ruolo può avere Lukaku in questo contesto? Il belga non ha un bagaglio tecnico così ampio come quello del collega di reparto. E in un’Inter che gioca con un baricentro alto, la sua fisicità sembrerebbe essere depotenziata. Inzaghi, però, lo ritiene importantissimo: il belga ha il compito di giocare di sponda per Lautaro e permettergli di concludere a rete, come successo in occasione del primo gol contro lo Spezia (vedi video). E ovviamente segnare tanti gol, fondamentale in cui Lukaku è un maestro. Se prima era il belga la principale stella del firmamento nerazzurro, ora è Lautaro a splendere e con Lukaku può farlo ancora di più. Una nuova Lu-La ma con gli stessi risultati di quella contiana: la sfida per Inzaghi è iniziata: il ritorno di Lukaku permetterà al tecnico di iniziare a lavorare sulla nuova coppia nerazzurra.