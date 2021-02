Lukaku e Lautaro Martinez pezzi da 90: i numeri smentiscono le critiche

Condividi questo articolo

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Lukaku e Lautaro Martinez scacciano via le critiche delle ultime settimane, e decidono la sfida con la Lazio. I numeri della coppia.

COPPIA DEI SOGNI – Il 26 agosto 2019 Romelu Lukaku e Lautaro Martinez giocano per la prima volta assieme con la maglia dell’Inter. In quella sfida contro il Lecce segna solo il belga, alla prima in nerazzurro. La gara successiva (1-2 a Cagliari) sarà la prima in cui entrambi vanno in gol. Uno scenario che abbiamo visto anche ieri, nella schiacciante vittoria sulla Lazio. Che vale non solo tre punti, ma anche il primo posto in classifica, a +1 sul Milan prossimo avversario (domenica alle 15). La coppia dei sogni dell’Inter si ridesta quindi dopo un periodo di piccanti critiche sulla scarsa efficienza sotto rete dei due. Critiche che, anche senza il senno di poi, appaiono più che esagerate.

NOVANTA – Da quel Cagliari-Inter (1 settembre 2019) sono trascorsi 411 giorni. Quasi un anno e mezzo in cui Lukaku e Lautaro Martinez hanno timbrato il cartellino con 161 presenze e 90 gol. Esatto, 90 reti in meno di un anno e mezzo. 55 di queste solo nella scorsa stagione, diventando la coppia di attaccanti più prolifica in una singola stagione dell’Inter. È quindi normale che due attaccanti con questi numeri creino più rumore quando non segnano. Ma le ultime prestazioni non configurano certo un segnale d’allarme. Anche perché, prima di ieri, erano già andati in gol dieci volte. Lukaku e Lautaro Martinez sono due straordinarie bocche di fuoco e spesso, quando non segnano, sono più i meriti dei difensori avversari che i demeriti loro. Se proprio si volesse fare l’esercizio di trovare un problema nell’Inter, bisognerebbe guardare altrove.