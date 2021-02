Lukaku e Lautaro Martinez: i numeri della coppia dei sogni dell’Inter

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Lukaku e Lautaro Martinez non si fermano più e continuano a segnare a raffica per l’Inter. Ecco tutti i numeri che raccontano l’intesa della coppia dei sogni.

COPPIA DEI SOGNI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez erano al centro delle critiche fino a poche settimane fa. Spento e non brillante il belga, poco lucido l’argentino. Non si sa se sia stato questo, o il riposo di cui ora gode l’Inter tra una gara e l’altra. Ma le vittorie contro Lazio e Milan portano proprio le firme della coppia dei sogni dell’Inter. Sei gol in due gare perfettamente divisi tra i due, che si scambiano anche le doppiette. Con le tre reti rifilate ieri al Milan, la straordinaria coppia nerazzurra sale a 30 reti in questa Serie A. Da quando giocano assieme, sono 93 i gol totali segnati. Analizziamo nel dettaglio il feeling tra i due.

SEMPRE IN DUE – Quando parliamo di 93 gol segnati assieme, è un dato da prendere in senso estremamente letterale. Perché solo 12 di queste reti arrivano senza che uno dei due fosse presente in campo. Dal 26 agosto 2019, giorno della prima partita assieme, Lukaku e Lautaro Martinez hanno disputato 81 e 82 presenze con la maglia dell’Inter. 163 partite totali in un anno e mezzo, e solo in 11 di queste uno dei due non ha mai messo piede in campo.

INTESA PERFETTA – E c’è poi un ulteriore dato che racconta questa splendida intesa, e riguarda gli assist. In questa stagione e mezza all’Inter, Lukaku ha messo a segno 11 assist, Lautaro Martinez è invece a quota 14. E, in entrambi i casi, il compagno preferito a cui servire il passaggio decisivo è l’altro membro della coppia. Gli assist del belga per Lautaro Martinez sono 8 su 11, quelli dell’argentino per Lukaku sono invece 6 su 14. L’intesa perfetta continua, checché ne dicano certe critiche.