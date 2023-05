Lukaku e il Milan, Champions League prima vera occasione per lui

Lukaku e il MIlan. Un incrocio non banale, che però in questa stagione di fatto non si è ancora visto. Le sfide di Champions League rappresentano quindi un’occasione per il belga.

PRIMA OCCASIONE – Il punto è semplice. Lukaku da quando è tornato a Milano non ha ancora incrociato il Milan. O meglio, non seriamente. Non da protagonista. Sembra assurdo arrivati a maggio 2023. Ma nei tre precedenti stagionali ha giocato solo venti minuti. Nell’1-0 di febbraio. I derby di Champions League dunque per il belga sono la prima vera sfida coi rossoneri. Un passo non banale, per due motivi.

RICORDI AL TOP – Il primo è il rapporto di Lukaku col Milan. Nei due anni con Conte l’allora numero nove era l’incubo dei rossoneri. Un gol garantito a ogni presenza. Con la ciliegina finale della prestazione simbolo dell’ultimo scudetto. Quel 3-0 che ha segnato anche il punto più alto della sua carriera, per forma e impatto sul gioco. E qui arriviamo al secondo motivo.

TORNATO DALL’INFORTUNIO – L’attuale numero novanta ha visto la sua stagione condizionata pesantemente da un infortunio. Accusato proprio a pochi giorni dal primo derby stagionale. Era addirittura agosto. Da allora è tornato disponibile a gennaio. E in un buon stato di forma solo attorno ad aprile. Le due sfide col Milan di Champions League rappresentano quindi la sua vera prima sfida con gli eterni rivali cittadini. La chiusura di un cerchio. Dal Milan al Milan. La prima vera occasione di dimostrare di essere tornato sul serio.