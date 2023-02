Lukaku e Barella, ma quale ‘Crisi Inter’! Serenità e sorrisi in allenamento

Continuano a tenere banco le analisi sul diverbio scoppiato nel primo tempo di Sampdoria-Inter tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Ignorando come si tratti di normalissime cose di campo. A dimostrarlo anche l’aria di serenità e i sorrisi dei due nell’allenamento di oggi

COSE DI CAMPO – Come ci si poteva aspettare, si continua a marciare sopra al diverbio tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella scoppiato nel primo tempo di Sampdoria-Inter. Normalissimo nervosismo di campo. Chiunque abbia giocato almeno una volta a calcio (ma anche calcetto…) una volta nella vita lo saprà benissimo. Un fatto già ampiamente superato (vedi articolo) su cui si è però continuato a pontificare fin da lunedì sera. A dimostrare la serenità di Lukaku e Barella ci ha pensato a suo modo il fotografo della squadra, che ha immortalato i sorrisi dei due durante l’allenamento di oggi.

TESTA AL FUTURO – Nessun nervosismo, dunque, tra Lukaku e Barella. Che come il resto della squadra sono già proiettati con la testa verso Inter-Udinese, gara importantissima per non restare invischiati nella lotta per entrare nella prossima Champions League. E a proposito di Europa, è già tempo di pensare anche alla sfida con il Porto a San Siro in programma mercoledì. Dove sia Lukaku che Barella saranno sicuramente due dei protagonisti principali.