Lukaku, dopo la Sampdoria altra occasione contro l’Udinese dal 1′

Romelu Lukaku sarà ancora titolare contro l’Udinese, dopo il ritorno dal 1′ contro la Sampdoria. Per il belga nuova chance di mettere minuti nelle gambe

ANCORA TITOLARE – Romelu Lukaku si appresta a scendere in campo dal 1′ anche contro l’Udinese sabato a San Siro. Big Rom è tornato a calcare il prato da titolare in occasione della trasferta a Marassi contro la Sampdoria. La prestazione è stata buona per alcuni tratti, meno buona per altri. Si nota come il numero 90 non abbia ancora ritrovato quello strapotere fisico che durante il biennio Conte gli permetteva di annientare le difese avversarie. Al momento l’apporto del belga consiste in numerose sponde per permettere ai compagni di appoggiarsi a lui e smarcarsi. Contro i blucerchiati è arrivato un solo tiro in porta, per lo più centrale. Contro i friulani altra occasione per il belga di mettere minuti nelle gambe e ritrovare piano piano lucidità. L’obiettivo è quello di averlo al top per il doppio impegno di Champions League contro il Porto. Inzaghi, data l’indisponibilità di Correa, dovrà sperare in un recupero totale del belga sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. L’alternativa c’è e si chiama Edin Dzeko, ma il bosniaco, se dosato al meglio, potrebbe avere un rendimento ancora migliore. Resta ancora da capire chi tra i due affiancherà Lautaro Martinez nel match contro il Porto del 22 febbraio.