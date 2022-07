Lukaku, domani contro il Lens per lasciare il segno. I tifosi attendono

Nuova amichevole stagionale per l’Inter, domani contro il Lens. I nerazzurri sono in Francia e Inzaghi domani punterà tutto su Romelu Lukaku.

TIFOSI – L’Inter attende i gol di Romelu Lukaku. Il belga è l’acquisto principe dell’Inter con il centravanti che vuole riconquistare i tifosi. E i tifosi lo attendono. In amichevole ufficiale non è arrivato ancora nessun gol con Big Rom che ha segnato solo contro Novara e Fc Milanese negli allenamenti congiunti ad Appiano Gentile. Il bomber ha voglia, si vede, è tornato con lo spirito giusto e da leader, ciò che è mancato all’Inter lo scorso anno. Simone Inzaghi rispolvera la Lu-La ancora con l’argentino già in palla, mentre Lukaku ancora attardato. Domani serve il suo contributo per arrivare al meglio al 13 agosto per il Lecce.