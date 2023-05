Lukaku, dieci stagioni di fila in doppia cifra di gol. Che numeri!

Romelu Lukaku, a differenza di quanto viene detto, è sempre stato determinante nella sua carriera. I numeri sono il modo migliore per giudicare gli ultimi anni dell’attaccante, assolutamente positivi in termini di gol.

BOMBER – Dal 2013/14 Romelu Lukaku ha sempre finito le sue stagioni in doppia cifra di gol. In campionato il belga ha concluso con almeno dieci reti in nove di queste stagioni. Tra Premier League e Serie A, tra Everton, Manchester United, Inter e Chelsea la storia non è mai cambiata. Ci sono sicuramente stati momenti bui, come a Londra lo scorso anno, ma di cui non è stato l’unico responsabile. La situazione attuale dei Blues è eloquente circa le difficoltà del club, ma Lukaku ha comunque concluso il suo anno di ritorno al Chelsea con quindici gol. All’Inter oggi Big Rom si trova a dieci marcature in Serie A, una in Coppa Italia e tre in Champions League. La sua firma è stata spesso decisiva, come accaduto con la Roma, il Porto, il Sassuolo o l’Atalanta. Grazie all’attaccante l’Inter oggi può essere tranquilla circa l’obiettivo quarto posto già conseguito l’ultimo sabato.