Lukaku di nuovo suggestione Inter, ma i costi come si coprono?

Lukaku a leggere i giornali torna a pensare a un ritorno all’Inter. Il belga però è prigioniero della sua gabbia dorata a Londra.

VOCI DI MERCATO, DI NUOVO – Lukaku e l’Inter, ci risiamo. Dopo il rumore dell’intervista su Sky di pochi mesi fa la sua situazione personale al Chelsea, se possibile, è pure peggiorata. Proprio l’opposto di quello in cui, presumibilmente, sperava facendo sentire in modo forte il suo disagio. Quindi siamo di nuovo qui: Big Rom può tornare all’Inter?

MATRIMONIO PERFETTO – La sensazione che sarebbe la cosa migliore per tutti c’è. Ed è legittima. L’impatto di Lukaku in Serie A è stato devastante. E il belga all’Inter ha reso come mai in carriera. Del resto era già chiaro anche in estate che il matrimonio fosse ideale. Ed è stata una scelta personale dell’ex numero nove a modificare la situazione. Se mai volesse tornare indietro c’è “solo” un enorme, colossale ostacolo: i parametri economici.

PARAMETRI INSOSTENIBILI – Lukaku è l’acquisto più pagato della storia dell’Inter. E aveva lo stipendio più alto della rosa. Uno dei più alti in Serie A. Tutti questi numeri si riferiscono al 2019. E sono lievitati nel suo passaggio al Chelsea. A un livello totalmente insostenibile anche per le versioni più floride e munifiche della società Inter. Per intenderci, un prestito gratuito con metà stipendio pagato sarebbe un costo difficile inserire nei conti per l’Inter oggi. Figuriamoci qualunque opzione comporti un pagamento. Sognare quindi si può, ma la realtà presenta un ostacolo. Che si esprime in numeri ben precisi. Lukaku al momento è prigioniero delle sue scelte estive.