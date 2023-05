Lukaku, di nuovo Ibrahimovic all’orizzonte! Ora tre partite cruciali in Serie A

Romelu Lukaku partirà con ogni probabilità titolare in Napoli-Inter di domenica (ore 18.00). Per il belga, un nuovo record all’orizzonte, con protagonista Zlatan Ibrahimovic.

MESE PERFETTO – Romelu Lukaku si avvicina a Napoli-Inter, terzultima partita di questa Serie A, in una forma invidiabile. E non solo dal punto di vista fisico. Perché nell’ultimo mese, dalla sconfitta col Monza all’eliminazione del Milan in Champions League, il belga è definitivamente tornato. E lo ha fatto piazzando 5 gol e 4 assist nelle nove gare di questo mese folle. E si appresta a integrare il suo bottino, sull’onda emozionale dell’accesso in finale di Champions League e degli splendidi ricordi provenienti da Napoli. Con un ulteriore stimolo all’orizzonte.

RIVALI SEMPRE – Inter e Milan sono protagoniste di una (ri)accesa rivalità in questi anni. Esacerbata indubbiamente dai 12 incroci totali solo nelle ultime tre stagioni. Molti dei quali decisi proprio da Lukaku (5 gol all’attivo nei derby), con annesso un diverbio celebre con Zlatan Ibrahimovic, nei quarti di finale della Coppa Italia 2020/21. Motivo per cui, essendo proprio lo svedese un ex nerazzurro, viene difficile non paragonare le due esperienze all’Inter. E se già il belga aveva superato il numero totale di gol in nerazzurro dell’11 rossonero (76 reti contro 66), ora può sorpassarlo in un altro dato. Ossia il numero di realizzazioni in Serie A. In tre anni all’Inter, Ibrahimovic firmò 57 gol in Serie A. Lukaku è invece a quota 55. Il numero 90 nerazzurro ha quindi altre tre partite di campionato per provare a mettersi davanti anche sui gol “nazionali”. In attesa di sapere se potrà coronare il suo sogno di continuare a indossare la maglia dell’Inter.