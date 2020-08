Lukaku-crazia: pilastro Inter, Conte fa jackpot. Gioco, gol e leadership

Lukaku è tra i grandi protagonisti della stagione dell’Inter. L’impatto del belga nel gioco di Antonio Conte è stato devastante sia fisicamente che nella costruzione dell’azione. Il percorso in Europa League dà ragione al pressing di un anno fa dell’allenatore nerazzurro

STRAPOTENZA FISICA… – Inter-Bayer Leverkusen ha dato l’ennesima conferma dell’importanza di Romelu Lukaku per la squadra milanese. La punta belga ha grandi qualità fisiche, sfruttate al massimo da Antonio Conte nei suoi schemi offensivi. Nel calcio moderno, impostare fin dal portiere è un obbligo, ma poi l’uscita sull’ex Manchester United rappresenta una soluzione cruciale per rifiatare, fare gioco, costruire calcio. Il gol di ieri evidenzia l’importanza di una punta che abbini stazza e fiuto: caratteristiche sfruttate dal tecnico dell’Inter.

…E MENTALE – Lukaku impressiona, dunque, per lo strapotere fisico, ma non solo. Le dichiarazioni del belga sono sempre più quelle di un leader nello spogliatoio e in campo. Lodi al gruppo, continue parole d’amore per il mondo nerazzurro e ovviamente per Conte sono immancabili. Il futuro all’Inter sembra imprescindibile, mentre la sua crescita è evidente. Dentro e fuori dal campo, il tecnico ha insistito per averlo e ha fatto jackpot: la Beneamata si gode Big Rom.