Lukaku, con l’Udinese l’ultimo gol a San Siro in Serie A: l’Inter lo aspetta

Romelu Lukaku festeggiò la sua ultimo rete a San Siro in Serie A contro l’Udinese. Sabato il belga avrà l’occasione di ritrovare il gol davanti ai suoi tifosi.

OCCASIONE – Era il 23 maggio 2021, l’Inter era già campione d’Italia. Antonio Conte mette in campo Romelu Lukaku per l’ultima mezz’ora contro l’Udinese. Il belga, che di gol ne aveva già fatti parecchi, segna grazie a un pallone che gli sbatte addosso. Il gol numero 30 stagionale lo trova così. Lukaku ora è di nuovo a Milano, sabato riaffronterà i bianconeri a San Siro. In questa stagione, l’unica rete in casa è arrivata in Champions League contro il Viktoria Plzen. Per l’attaccante si tratta di un’occasione per sbloccarsi.

FUTURO – Lukaku è tornato quest’estate e le aspettative su di lui erano parecchie. Gli infortuni lo hanno tenuto lontano dai campi e le reti in stagione sono solamente due. Contro l’Udinese, Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul belga per dargli i minuti che gli mancano. Contro il Porto è invece più probabile l’utilizzo di Edin Dzeko dal primo minuto. Ora per il numero 90 è arrivato il momento di aiutare la squadra con i suoi gol.