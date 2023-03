Lukaku con il Lecce nel destino: la squadra delle prime volte

La partita di San Siro contro il Lecce rievoca dolci ricordi alla mente di Romelu Lukaku, che nel 2019 trovò la sua prima rete con la maglia dell’Inter proprio in casa contro i salentini. Così come quest’anno è arrivato il primo gol dopo il ritorno in nerazzurro, ma allo stadio Via del Mare. Una squadra nel destino dell’attaccante belga

PRIME VOLTE – Il primo gol di Romelu Lukaku all’Inter è arrivato nel 2019 a San Siro contro il Lecce. Stesso stadio e stessa squadra della gara della prossima domenica, dove il belga è chiamato a rilanciare sé stesso e i nerazzurri dopo il tonfo di Bologna. E quale squadra migliore dei salentini? Proprio i giallorossi infatti sembrano essere nel destino del belga, che oltre alla primissima rete in maglia Inter, ha anche segnato il suo primo gol dopo il ritorno a Milano. Non a San Siro questa volta, ma al Via del Mare, dopo solo due minuti di gioco alla prima di campionato. Una rete che sembrava far partire sotto i migliori auspici il Lukaku-bis, ma che è rimasto solo un fuoco di paglia della prima parte di stagione del giocatore. Ora il momento di rilanciarsi. A San Siro. Per riportare alla mente quei ricordi della stagione 2019-2020 e del miglior Lukaku visto all’Inter.