Lukaku, come gestirlo? Nel mirino gli ottavi di finale contro il Porto

Romelu Lukaku è tornato in campo dal primo minuto contro l’Atalanta. Il belga punta a tornare al top per gli ottavi contro il Porto.

GESTIONE – Romelu Lukaku va gestito per questa parte finale di gestione. Dopo aver saltato la prima parte di stagione, ora sembra essere tornato. Chiaro che alla prima da titolare non sia al top della forma. Contro l’Atalanta però, soprattutto nel secondo tempo, si sono visti dei buoni segnali dell’attaccante. La punta belga ha ricordato quanto fatto con Antonio Conte, con le sponde e la protezione del pallone. Per gli scatti e la sua accelerazione c’è bisogno di tempo.

IMPEGNI – L’Inter si prepara ad una serie di impegni di spessore. Domenica infatti ci sarà il Derby di Milano, contro un Milan che deve assolutamente vincere. Una sfida che non va sottovalutata, in cui però Lukaku potrebbe partire dalla panchina. Simone Inzaghi dovrebbe infatti puntare sulla coppia Dzeko-Lautaro, con il bosniaco che ha riposato in Coppa Italia. Subito dopo ci sarà la Sampdoria, match utile per il belga per mettere minuti nelle gambe.

CHAMPIONS – Tra venti giorni ci sarà l’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Venti giorni in cui Lukaku punta a rimettersi in forma. Inzaghi spera infatti nel suo apporto per sognare i quarti di finale. Il belga andrà però gestito con cura. L’impressione è che l’attaccante rimanga comunque fragile, perderlo ancora vorrebbe dire non poterci più contare.