Lukaku, col Sant’Angelo le prove generali: il belga è pronto per Lecce-Inter

Romelu Lukaku è stato autore di uno dei gol con cui l’Inter ieri, nell’allenamento congiunto, ha battuto il Sant’Angelo Lodigiano. Per il belga prove generali in vista della sfida al Lecce

PROVE GENERALI – Romelu Lukaku, a meno di clamorose ed inattese sorprese, sabato a Lecce guiderà l’attacco dell’Inter assieme alla “spalla” Lautaro Martinez. Il belga, nella sfida di ieri contro il Sant’Angelo, è apparso in forma e più al centro del gioco, siglando un gol che è divenuto un suo vero e proprio marchio di fabbrica in nerazzurro: scambio a centrocampo e progressione palla al piede fino al limite dell’area, con un sinistro chirurgico a battere l’estremo difensore avversario. Gol, che almeno nelle movenze, ha ricordato alcune delle marcature iconiche siglate dal belga in nerazzurro (derby col Milan e gol col Brescia, ndr). Il numero 90 nerazzurro, quindi, arriva al suo nuovo debutto con l’Inter in ottima forma: la sua forza fisica e la sua propensione ad attaccare la profondità saranno fondamentali per scardinare la probabile “barricata” difensiva che gli uomini di Baroni alzeranno al “Via del Mare” per arginare la manovra offensiva nerazzurra. Lukaku è pronto a ripartire al meglio, con un nuovo inizio in maglia nerazzurra.