Romelu Lukaku si conferma ancora una volta il capitano silenzioso dell’Inter. Il leader nerazzurro è lui, anche senza la fascia al braccio.

PAROLE DA LEADER – Romelu Lukaku è il leader tecnico, ma non solo, dell’Inter Campione d’Italia. Un ruolo che il belga indossa con nonchalance dall’agosto 2019, quando atterrò a Milano come un gigante (vi ricordate il suo annuncio?). E che gli calza a pennello, senza bisogno di imposizioni egoriferite o di approvazione esplicita da parte dei compagni. Una leadership che BigRom esercita con naturalezza e semplicità, come si è visto anche ieri sera nelle sue parole. L’Inter è il presente e il futuro del numero 9, che ha già gettato le basi per la nuova stagione col nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

SENZA FASCIA – Spesso e volentieri, soprattutto nel corso della stagione del diciannovesimo Scudetto, molti tifosi dell’Inter hanno visto in Lukaku il vero capitano in campo. Per la determinazione con cui guida la manovra dei compagni, e per la fierezza con cui si erge a difensore dei colori nerazzurri nelle querelle con gli arbitri. E qui si legge ancor di più la grandezza del gigante nerazzurro, che si comporta da capitano senza bisogno di avere la fascia. Quella rimane ancora al braccio di Samir Handanovic, almeno per la stagione 2021/22. Tuttavia, quando si apriranno i discorsi sull’eredità, Lukaku non potrà non essere preso in considerazione.