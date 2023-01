Lukaku calvario infinito:altra settimana di stop e la condizione torna indietro

Lukaku non riesce a uscire dalla sua condizione di infortunato. Ogni volta che sembra sul punto di svoltare, tornano puntualmente gli allenamenti individuali ed è tutto da rifare. Quando tornerà in forma?

COME SISIFO – Lukaku sembra diventato un moderno Sisifo. Costretto a scontare una punizione ripetitiva ed eterna. Il belga infatti, per quanto si sforzi, non riesce ad uscire dalla sua condizione di infortunato. E ogni volta che sembra sul punto di trovare la svolta, torna puntualmente alla situazione di partenza.

SEMPRE ALLA PARTENZA – Nello specifico, invece che all’inizio di una salita con un masso da spingere in cima, Lukaku si trova ad allenarsi a parte a causa di un problema fisico. Una situazione da gestire, che gli impedisce di spingere. Un infortunio da cui riprendersi individualmente prima di potersi allenare coi compagni. Ripetitivamente ogni volta che lo si rivede in campo, che inizia a dare qualche segnale anche minimo di ripresa, che si comincia a sperare di poterlo rivedere, arriva puntuale la seduta individuale. Non a caso in questa stagione per i tifosi dell’Inter è diventata una non felice abitudine seguire le cronache dei suoi allenamenti. Per scoprire appunto se da solo o col gruppo. Per sperare in un passo avanti. Perché in questo continuo avanti e inidetro il nodo critico è la condizione fisica generale del belga.

MAI IN FORMA – In questo ripetitivo tira e molla Lukaku non trova mai la forma. Ogni volta che sembra a un passo dalla svolta ricomincia da capo. È successo ad agosto, si è ripetuto poi con la Sampdoria. Infine dopo i Mondiali, quando era tornato ad allenarsi con continuità. Una cosa che non succedeva da luglio. Aveva messo minuti nelle gambe nelle amichevoli. Era persino tornato a giocare partite ufficiali. Ed ecco subito l’infiammazione al tendine. Con praticamente una settimana di allenamenti a parte. Il che significa un inevitabile, netto, passo indietro di una condizione fisica che già era approssimativa. Tutto da rifare, ancora una volta. Con che prospettiva? Finirà mai questo etero calvario del Sisifo dell’Inter?