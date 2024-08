Lukaku e il bis voluto da Conte: ambizioni reali che interessano anche l’Inter

Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli, riuscendo così a riabbracciare il suo allenatore ideale Antonio Conte. Le vere ambizioni dei partenopei sono ora chiare, con lo scudetto difeso dall’Inter ora nel mirino.

L’INTESA – Romelu Lukaku e Antonio Conte stanno per riabbracciarsi. Il calciatore belga ha sin dall’inizio scelto il club partenopeo per poter tornare a lavorare con il salentino. Quest’ultimo ha chiarito dall’inizio della sua esperienza al club azzurro di non volere altro sostituto di Victor Osimhen rispetto al giocatore che ha plasmato una volta giunto a Milano. All’Inter, i due hanno vissuto uno dei periodi più entusiasmanti della propria carriera: l’auspicio di entrambi è rivivere quelle emozioni anche al Napoli.

Lukaku-Conte e la sfida all’Inter: due ex che ambiscono al colpo grosso!

LA SFIDA – Ormai è evidente che, a prescindere da quel che dicano i diretti interessati, la rosa del Napoli sia stata costruita per poter ambire a vincere sin da quest’anno. La stagione ora in corso, in cui Conte vorrà gradualmente plasmare i partenopei in maniera coerente con i suoi dettami di gioco e le sue idee tattiche, potrà rappresentare la base per creare i presupposti di un anno successivo in cui vi saranno maggiori chances di successo. Ma, considerata la rosa costruita dalla dirigenza degli azzurri e l’abitudine di Conte ad aspirare al massimo in qualunque squadra si trovi, è opportuno non escludere nulla riguardo il futuro.