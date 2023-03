Lukaku riattiva la beast mode, il messaggio dal Belgio è chiaro

Le prestazioni di Romelu Lukaku con la maglia del Belgio contro Svezia e Germania sono un messaggio forte e chiaro sul suo stato di forma e sulla sua voglia di chiudere al meglio la stagione all’Inter.

BEAST MODE – Romelu Lukaku dalla nazionale del Belgio manda un messaggio forte è chiaro: la forma fisica c’è, la sua voglia di tornare a essere dominante pure. Quattro gol in due partite, divisi tra la tripletta contro la Svezia e la rete di ieri contro la Germania in amichevole. Due vittorie per il Belgio firmate proprio dal numero 90 nerazzurro. Che all’Inter e alle avversarie fa capire quelle che sono le sue intenzioni per questo finale di stagione. A essere onesti lo si era già visto nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra che Lukaku stesse gradualmente ritrovando una buona forma fisica. Esplodendo in nazionale e riattivando la cosiddetta beast mode, che lo ha reso dominante nelle sue due prime stagioni giocate in Serie A. Uno stato di forma che ora va portato anche all’Inter, specialmente in questo importantissimo finale di stagione.