Lukaku-Barella, la vecchia abitudine di romanzare un fatto già superato!

Lukaku e Barella nella sfida disputata dall’Inter sul campo della Sampdoria hanno dato vita a un battibecco che non è piaciuto a nessuno ma che Inzaghi ha liquidato immediatamente nel post-partita (vedi articolo). Eppure diversi organi di stampa, che avrebbero ben altri argomenti da sviscerare, continuano a romanzare un qualcosa che semplicemente non esiste

FOSSILIZZATI – Romelu Lukaku e Nicolò Barella contro la Sampdoria hanno dato vita a una scena certamente non bella da vedere per nessuno, che si tratti di Simone Inzaghi o della tifoseria. Lo stesso allenatore nerazzurro, subito dopo il fischio finale, ha chiarito che si tratta di cose di campo non gravi ma che in ogni modo non devono più verificarsi. Sarà certamente seguita una bella strigliata sia all’attaccante che al centrocampista, grandi amici fuori dal campo, sempre bene ricordarlo. Bene, voltiamo pagina e andiamo avanti, verrebbe da pensare. E invece no.

Lukaku-Barella, il racconto romanzato che semplicemente non esiste

Sono giorni che i vari quotidiani sportivi, che di argomenti ben più scottanti da sviscerare ne avrebbero a bizzeffe, insistono con il romanzare un qualcosa già abbondantemente chiarito dall’allenatore dell’Inter in persona. Insomma, c’è sempre tempo per raccontare di una crisi esistenziale all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Vecchie abitudini che evidentemente sono dure a morire. Ora però è tempo di voltare pagina sul serio.