Lukaku-Barella, caso chiuso per Inzaghi: bisogna puntare al bene dell’Inter

L’Inter ha bisogno di continuità e di serenità, ovvero di quei due fattori che sono mancati nella sfida contro la Sampdoria. La lite tra Lukaku e Barella è stata sinonimo di una squadra che non è scesa in campo al Ferraris in maniera concentrata. Il caso per Inzaghi è chiuso e la volontà comune resta quella di fare il bene del club nerazzurro.

LITE E POCA SERENITÀ − La gara giocata contro la Sampdoria non ha portato con sé solamente un pareggio che ha avuto il sapore di una sconfitta, ma anche un clima poco lucido e sereno. Certo c’è amarezza per il magro risultato raggiunto, dal momento che contro la squadra dell’ex Dejan Stankovic si poteva e doveva fare di più. Ma l’amaro l’ha lasciato anche quanto avvenuto sul campo tra due compagni della stessa squadra. La scena vista tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku non ha lasciato contenti né la società né Simone Inzaghi né i tifosi. Perché l’inasprimento del clima si è rivelato una mossa controproducente che ha portato ad un nulla di fatto. Scene come queste, quindi, l’Inter non è disposta a tollerarle più in futuro.

Caso Lukaku-Barella chiuso per Inzaghi: mai più scene di questo genere, non fanno il bene dell’Inter

CASO CHIUSO − L’Inter ha commesso un nuovo passo falso di questa stagione, stavolta contro la Sampdoria. Perché la gara è terminata sullo 0-0 ed è stato evidente che, senza i gol di Lautaro Martinez (vedi articolo), questa squadra fa fatica. E a complicare appunto un match già insidioso di per sé è arrivato anche il carico da novanta della lite avvenuta tra Lukaku e Barella. L’Inter non ha preso provvedimenti ufficiali, almeno fino a questo momento. Mentre Inzaghi ha dichiarato fin da subito che per lui il caso è chiuso (vedi articolo). Scene di questo genere non dovranno ripetersi: bisogna fare solo ed esclusivamente il bene dell’Inter.