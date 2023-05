Lukaku, l’arma in più dell’Inter contro la bestia nera Sassuolo

L’Inter dopo aver battuto il Milan nella semifinale d’andata in Champions League, cerca il quinto successo di fila in campionato. Sabato a San Siro arriverà però il Sassuolo che spesso è riuscita a fere lo sgambetto ai nerazzurri. Ecco perché la presenza di Romelu Lukaku tra i titolari può rivelarsi un fattore potenzialmente decisivo.

AVVERSARIO OSTICO − Domani sera l’Inter sfiderà il Sassuolo per continuare la sua scalata in classifica in Serie A. Il compito dei nerazzurri non sarà però così facile visto che i neroverdi sono sempre stati un’avversario ostico da affrontare. Ad esempio nella scorsa annata gli emiliani riuscirono a battere gli uomini di Simone Inzaghi per 0-2 a San Siro. Quindi la tensione dovrà essere alta, e soprattutto la testa dovrà essere concentrata esclusivamente su questo match senza pensare al derby di martedì con il Milan. Il rischio è quello di prendere troppo sotto gamba l’avversario facendo riaffiorare i fantasmi di qualche settimana fa.

FORMA E MOTIVAZIONI − Rispetto al match dello scorso anno l’Inter però potrà contare su un’arma in più. Romelu Lukaku dovrebbe infatti partire tra i titolari e proprio la sua presenza potrebbe rivelarsi decisiva. Il belga con la sua fisicità potrebbe mettere in grande difficoltà una retroguardia neroverde che nelle ultime giornate è apparsa in grande affanno. Inoltre l’attaccante nerazzurro è nel suo miglior periodo di forma e tutti sanno che quando sta bene fisicamente è praticamente immarcabile. Altro fattore da tenere in considerazione è la voglia di Lukaku di guadagnarsi la riconferma per il prossimo anno, e di riprendersi il ruolo di attaccante titolare in vista dell’Euro derby di martedì.