Lukaku, ancora il Napoli allo start del nuovo anno: ricordi la gara del 2020?

Lukaku contro il Napoli ha disputato probabilmente una delle sue migliori partite con la maglia dell’Inter. Nel 2020, proprio una sua doppietta annichilì l’allora San Paolo sempre alla prima dell’anno

SI RIPARTE − Si avvicina il 4 gennaio. Inter-Napoli è il match clou della sedicesima giornata di campionato. Una gara che dirà tantissimo sulle speranze tricolore della squadra di Simone Inzaghi. Prosegue bene la preparazione in vista dello scontro diretto contro la capolista, con lo stesso tecnico nerazzurro che sta recuperando anche giocatori poco utilizzati durante la prima parte di stagione. Uno fra tutti Romelu Lukaku. Il belga sa come giocare e vincere contro gli azzurri di Luciano Spalletti. E non sarà per lui il primo Inter-Napoli o Napoli-Inter che si disputerà proprio allo start del nuovo anno. C’è infatti un precedente decisamente positivo per lui e l’intera squadra: quello del 6 gennaio 2020.

Ancora Napoli all’inizio dell’anno

BIG ROM DEMOLITORE − Proprio come tre anni fa, per l’Inter la prima gara ufficiale del nuovo anno sarà contro la formazione partenopea. In quel caso, i nerazzurri trionfarono per 1-3 annichilendo l’allora stadio San Paolo. Da incorniciare la serata del duo Lukaku-Lautaro Martinez, con il belga che mise a referto ben due gol. Quell’Inter allenata da Antonio Conte concluse il campionato poi al secondo posto alle spalle della Juventus. Stagione, la 2019-20, caratterizzata dal lunghissimo stop dovuto alla pandemia e al lockdown. Ma in quel di San Paolo si vide probabilmente una delle migliori Inter dell’era Contiana. Bella, cinica e con una voglia incredibile di portare a casa i tre punti. Lukaku fu il mattatore contro un Meret non in grandissima forma. Poco impeccabile sul secondo gol del belga. Bellissima, invece, la prima rete di Big Rom con un sinistro chirurgico. Dunque, i presupposti positivi ci sono. Con l’unica differenza che il palcoscenico non sarà il Maradona bensì il Giuseppe Meazza.