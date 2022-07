Lukaku ancora indietro di condizione. Ma il fisico non lo aiuta affatto

L’Inter ieri ha pareggiato 2-2 contro il Monaco. Un risultato che però soddisfa Simone Inzaghi viste tutte le difficoltà del caso anche se, Romelu Lukaku, è ancora apparso fuori condizione.

CONDIZIONE – Certo, essere un gigante di certo non aiuta. Romelu Lukaku sa benissimo che questi test amichevoli sono un toccasana per mettere minuti nelle gambe, sciogliersi e arrivare al 13 agosto il più preparato possibile. Il giocatore ex Chelsea anche ieri contro il Monaco è apparso un po’ appesantito e fuori condizione, ma, nessun dramma. Il fisico è imponente, la massa muscolare ha bisogno di tempo per sciogliersi e il fiato ancora è quel che è. Senza dimenticare che, al Chelsea, l’ultima parte di stagione Big Rom ha giocato poco o nulla. Insomma, ieri si sono visti sprazzi del vero Lukaku ma il belga ancora è lontano dalla forma ideale.