Lukaku anche con il motore ancora ingolfato mette in difficoltà Inzaghi

Romelu Lukaku sta trovando sempre più minuti con la maglia dell’Inter. Ma la condizione migliore è ancora molto lontana. Questo rende obbligate le scelte offensive di Inzaghi contro l’Udinese (sabato alle 20.45).

QUANTA FATICA – Sampdoria-Inter per Romelu Lukaku rappresenta la quinta presenza consecutiva in stagione. Un dato più che trascurabile, in condizioni normali. Che però non solo quelle del numero 90 nerazzurro. Perché finora, nella seconda vita in maglia Inter, non era mai andato oltre le tre partite di fila. Tuttavia ora i guai fisici sembrano alle spalle.

VIA IL FRENO – In questo momento della stagione, Lukaku ha bisogno di quanti più minuti possibili per togliersi di dosso le enormi quantità di ruggine accumulata. Perché anche contro la Sampdoria il belga sembrava la brutta copia imbolsita di se stesso. Eppure nello 0-0 di lunedì sera ha dato segnali di continuità incoraggianti (qui la sua pagella) dopo gli ottimi minuti finali nella vittoria contro il Milan. Mettendo in difficoltà – per fortuna – Simone Inzaghi.

Lukaku e l’Inter iniziano a giocarsi il futuro

MESE CRUCIALE – Dal ritorno dal Mondiale, Lukaku sta lavorando per tornare in forma il più rapidamente possibile, con una data precisa nel mirino. E questa recita: Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League, mercoledì 22 febbraio a San Siro. Una data a cui manca una settimana esatta da oggi. Tuttavia c’è un altro impegno prima. Perché sabato, sempre a Milano, arriverà l’Udinese. Contro cui è lecito aspettarsi di vedere ancora Lukaku in campo dal 1′. A prescindere da quali saranno le scelte di formazione di Inzaghi contro i portoghesi. Perché nulla aiuta a ritrovare la condizione più del campo e del ritmo gara.