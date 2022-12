Lukaku, un altro (importante) passo: voglia di riprendersi l’Inter

Con ottantotto minuti in campo e un gol segnato, Romelu Lukaku fa registrare un altro importante passo nel suo recupero e nel suo rientro in campo. Il belga vuole riprendersi l’Inter e i tifosi nerazzurri sperano di rivedere presto il loro goleador.

PASSO IMPORTANTE – Prosegue in modo importante il recupero di Romelu Lukaku, ancora alle prese con la ricerca della sua forma migliore in questa stagione. L’attaccante belga in Reggina-Inter non solo è tornato in campo dal primo minuto, ma è anche rimasto in partita per ben 88 minuti. Con tanto di gol segnato. Un ottimo segnale e un importante passo per il rientro in pianta stabile, ora che il suo apporto servirà in modo particolare visto gli obiettivi che attendono i nerazzurri.

IL RITORNO DEL RE – Prima di lasciare Milano, Romelu Lukaku si era definito il ‘Re di Milano’, specialmente dopo aver fatto rivincere lo scudetto all’Inter a suon di gol. Ora, per citare un capolavoro cinematografico, è tempo proprio del Ritorno del Re. Già dal suo arrivo in estate i tifosi nerazzurri hanno iniziato a sognare, salvo poi essere rimasti delusi dal poco contributo offerto proprio da Lukaku a causa degli infortuni. Adesso si continua a lavorare per lasciare il peggio alle spalle. Reggina-Inter è solo un piccolo passo, ma importante per il futuro. Il suo e quello dell’Inter.