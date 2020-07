Lukaku alfiere dell’Inter: la sfida con Dzeko continua, il dato

Romelu Lukaku e Edin Dzeko non smettono di incrociarsi. I centravanti di Inter e Roma continuano a sfidarsi a colpi di gol, ma non è la classifica dei marcatori a vederli vicini.

ALFIERI – Le strade di Romelu Lukaku e Edin Dzeko non smettono di incrociarsi, e secondo alcuni potrebbero addirittura sovrapporsi. Già l’estate scorsa il bosniaco era stato vicino ai nerazzurri: Antonio Conte stravede per l’attaccante ex City, e lo ritiene il perfetto backup del belga. Entrambi ricoprono posizioni elevate nella graduatoria di gradimento del tecnico dell’Inter, che ha in Lukaku il faro offensivo della squadra e se lo tiene stretto. In 45 presenze, Lukaku ha messo a segno 23 reti in Serie A e 29 complessive. Numeri sensazionali al primo anno in nerazzurro, che portano il belga ad affiancare mostri sacri come Diego Milito, Istvan Nyers e Ronaldo. In questa classifica Dzeko arranca un po’: in giallorosso ha timbrato 15 reti in campionato quest’anno, otto in meno del numero 9 dell’Inter. I due attaccanti si conoscono e si stimano: il loro dialogo alla fine di Roma-Inter di settimana scorsa ha incendiato i più affamati di calciomercato. Che i due stiano programmando un futuro comune all’ombra della Madonnina? Un’ipotesi che Conte abbraccerebbe con enfasi, ritenendo assolutamente necessaria una terza punta di esperienza nel pacchetto offensivo. A fine stagione si vedrà se queste voci prenderanno corpo o si spegneranno. Nel frattempo, Lukaku e Dzeko continuano a sfidarsi per il titolo di miglior “torre” della Serie A. Entrambi sono fortissimi infatti sul gol di testa: 4 per l’interista (l’ultimo nello 0-3 al Genoa), 6 per il giallorosso. Alla fine del campionato mancano due turni: chi la spunterà?