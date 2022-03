Lukaku al centro delle fake news di mercato: Inter, che coppia con Dybala!

Lukaku e l’Inter si sono separati meno di un anno fa ma si lavora già al matrimonio-bis. Almeno a livello mediatico. La meta nerazzurra in questi giorni sembra quella più gradita per diverse stelle cadute (più che cadenti…) da altri progetti tecnici. E Dybala lo segue a ruota

STAR IN CERCA DI CLUB – Il futuro di Romelu Lukaku (vedi focus) è ancora tutto da scrivere. Ma il presente lo conosciamo già. E il presente vede il centravanti belga protagonista di qualsiasi fake news di calciomercato… fino al prossimo trasferimento. L’attuale numero 9 del Chelsea ha giù manifestato pubblicamente e privatamente la sua volontà di cambiare nuovamente aria. E fare ritorno all’Inter, possibilmente. Il biglietto di ritorno Londra-Milano è ciò che fa muovere il clamore mediatico, senza che ci siano reali aggiornamenti. Senza calcio giocato, parlare di Lukaku-Inter diventa sport (inter)nazionale. Un argomento che può disturbare solo relativamente l’ambiente Chelsea, già colpito da vicende più importanti. Ma che rischia di essere un boomerang pericoloso per l’Inter, nei prossimi due mesi. Già ci pensa Paulo Dybala (vedi aggiornamento), in uscita a parametro zero dalla Juventus, a prendersi la scena del pre-mercato. L’Inter oggi non deve scegliere quale scontento attaccante classe ’93 avvicinare, tanto ci pensano gli altri a parlarne in ottica nerazzurra. L’importante è ricordarsi che, dopo la sosta, Dybala sarà un avversario in maglia bianconera. E Lukaku il centravanti del Chelsea, per ora. Giugno è ancora lontano…