Lukaku, adesso tocca all’Inter! Gli incastri per il ritorno del belga

Romelu Lukaku vuole l’Inter. L’attaccante belga, nelle ultime settimane, si è speso per il rientro in nerazzurro dal Chelsea. Adesso tocca alla dirigenza accontentare l’attaccante: ecco tutti gli incastri per il ritorno del belga dalla Premier League

VOLONTA’ – Romelu Lukaku il 30 giugno tornerà al Chelsea. Un rientro a Londra che però potrebbe essere breve: la volontà del belga e dell’Inter è quella di continuare insieme. Il club londinese, respinti i primi assalti del club nerazzurro che avevano richiesto una conferma del prestito, ha fatto capire di gradire una soluzione a titolo definitivo che possa in qualche modo di farli rientrare, almeno parzialmente, dell’investimento da 115 milioni fatto nell’estate del 2021. In tal senso l’Inter dovrà guardarsi dalla concorrenza dei club arabi, pronti ad accontentare le richieste economiche del Chelsea. Il club nerazzurro si fa forte della volontà forte dell’attaccante di continuare la sua carriera nella Milano di sponda nerazzurra: volontà espressa anche tramite le parole del suo avvocato (vedi articolo). Adesso la palla passa all’Inter che dovrà fare un’offerta convincente al Chelsea: servono però diversi incastri.

INCASTRI – È lecito supporre che per far concretizzare il ritorno di Lukaku all’Inter possa servire una cifra vicina ai 40 milioni fra prestito e riscatto. Una cifra alta che l’Inter potrebbe racimolare con il mercato in uscita: oltre a Brozovic e Gosens, per cui sono arrivati interessamenti concreti, a fare da spartiacque potrebbe essere la cessione di Onana al Manchester United per 50 milioni. Una cifa che, unita agli introiti derivanti dalle cessioni di Brozovic e Gosens, potrebbe permettere all’Inter di chiudere sia l’operazione di Lukaku che quella di Frattesi. A meno che, i nerazzurri, non intendano attendere qualche settimana per capire se la posizione del Chelsea possa ammorbidirsi: a quel punto i blues potrebbero riaprire al prestito oneroso. Ipotesi difficile, vista la folta concorrenza, ma non impossibile. Adesso tocca alla dirigenza nerazzurra scegliere la migliore strategia con cui muoversi per concretizzare il ritorno di Lukaku.