Lukaku 3.0, torna due mesi dopo per dimostrare che non era solo illusione

Romelu Lukaku è pronto a ri-tornare all’Inter, una versione 3.0 per lui considerando non solo il suo ritorno dopo la cessione al Chelsea, ma anche quella due mesi dopo il suo infortunio. Con l’obiettivo di dimostrare (a sé stesso) che non era solo illusione.

DOPO DUE MESI – Domani saranno due mesi esatti dall’ultima partita di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter. La sera del 26 agosto all’Olimpico contro la Lazio non determinò solo la prima sconfitta stagionale per la squadra di Simone Inzaghi, ma pure il lungo stop del belga che aveva illuso tutti dopo il gol fulmineo a Lecce alla prima giornata. L’allenamento di ieri, svolto con il resto del gruppo, lascia apertissime le possibilità di vedere l’attaccante in campo per uno spezzone contro il Viktoria Plzen. Il richiamo della Champions League, forte e chiaro, è come una stella polare per segnare il ritorno in campo di Lukaku che sta dimenticando il problema ai flessori della coscia. Le motivazioni adesso non mancano a Lukaku “3.0”, cioè quella del terzo ritorno di Lukaku in nerazzurro, che dovrà dimostrare che quella di inizio anno non era solo un illusione.