Lukaku, 2022 da dimenticare: per il belga appena dieci gol coi club

La ricaduta di Lukaku potrebbe aver chiuso il suo 2022 a livello di club. Si può quindi fare un bilancio. Che parla della peggior stagione della sua carriera.

ANNUS HORRIBILIS – Il 2022 di Lukaku potrebbe essere già chiuso, almeno a livello di club. Le ultime notizie dal Belgio non inducono all’ottimismo il mondo nerazzurro. Ma anche se guarisse in tempo record le occasioni ormai sono limitatissime. Il 13 novembre infatti finisce tutto e si va ai Mondiali. I numeri del belga quindi ormai si possono considerare definitivi. E il 2022 per lui è stato il peggior anno della carriera.

PRESENZE E GOL – I numeri parlano chiaro. Il 2022 di Lukaku è iniziato in maglia Chelsea. Già in rottura, con Tuchel e l’ambiente tutto. Lo stesso in un semestre sono arrivate per lui 26 presenze, tra Premier League, Champions League, le due coppe nazionali e Mondiale per Club. Con un totale di 8 gol, così divisi: 3 in campionato (2 al Wolverhampton, uno al Leeds, entrambe giocate a maggio), 3 in FA Cup (con Chesterfield, Luton e Middlesbrough) e 2 al Mondiale (Al Hilal e Palmeiras). In estate è poi tornato all’Inter. Cercando un riscatto. E invece le cose si sono messe male da subito. E il totale, probabilmente definitivo, parla di 5 presenze e 2 gol. Un anno solare da 28 presenze totali tra Chelsea e Inter con 10 gol. Un anno disastroso, specialmente aggiungendo al conto gli infortuni.

RISCATTO RIMANDATO – Già perché anche quello pesa. Lukaku all’Inter ha subito l’infortunio più grave della sua carriera. Mai era stato fermo per tanto tempo. Facendogli chiudere il 2022 con meno minuti che mai. Insomma, se Lukaku è tornato a Milano per cercare un riscatto dopo il fallimento al Chelsea l’avvio ha solo aggravato la situazione. Arrivederci al 2023.