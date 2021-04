Romelu Lukaku segna 20 gol in Serie A per il secondo anno consecutivo. Ennesimo record per il belga in maglia nerazzurra. Nella storia solo sette come lui, sebbene il vero record è un altro.

CAMPIONE DOPPIO – Con il gol che decide la vittoria dell’Inter a Bologna, Romelu Lukaku sale a 20 gol in Serie A per il secondo anno consecutivo. Un risultato che non molti attaccanti del passato nerazzurro possono annoverare nel loro bilancio. Per la precisione, solo altri sei goleador hanno segnato 20 gol in due stagioni di campionato consecutive. Nel passato recente solo Mauro Icardi (tra il 2016 e il 2018) e Christian Vieri (dal 2001 al 2003). Poi bisogna risalire al biennio 1970-72, con Roberto Boninsegna. Prima ancora gli assoluti recordman Giuseppe Meazza e Luigi Cevenini, capaci di farlo rispettivamente per sei e quattro stagioni di fila. Tuttavia solo Pepin lo fece quando la Serie A era già a girone unico.

OLIMPO ASSOLUTO – Ne mancano altri due, ai quali Lukaku si avvicina ancora di più. Si tratta di Istvan Nyers, 26 gol nel 1948/49 e 30 nel 1949/50. E di Amedeo Amadei, che nelle stesse stagioni segna prima 22 gol e poi 20. Ed entrambi questi campioni del passato ci sono riusciti nelle prime due stagioni con l’Inter. Lukaku diventa così il terzo nella storia nerazzurra a siglare almeno 20 gol nelle prime due annate in Serie A.