Luis Henrique e Zalewski, l’Inter cambia paradigma sulle fasce!

Luis Henrique e Nicola Zalewski rappresentano il nuovo volto dell’Inter sugli esterni. Il loro ingaggio risponde a una nuova realtà auspicata dalla dirigenza nerazzurra.

COLPO COMPLETATO – Luis Henrique è prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter, dopo che i nerazzurri hanno già sostanzialmente definito gli acquisti definitivi di Nicola Zalewski e Petar Sucic. Il brasiliano, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, arriverà per una cifra pari a 25 milioni di euro, all’esito di una trattativa nella quale i nerazzurri sono riusciti ad abbassare le pretese iniziali del Marsiglia. L’acquisto del brasiliano può essere associato a quello del polacco nell’ottica di un nuovo paradigma sulle fasce del Club nerazzurro.

Luis Henrique e Zalewski, come cambia l’Inter sugli esterni!

LA CERTEZZA – Può parlarsi di un nuovo paradigma in quanto l’Inter ha scelto intenzionalmente di aumentare il tasso tecnico per quanto riguarda i suoi quinti. Con Zalewski e Luis Henrique, infatti, i nerazzurri potranno contare su due figure in grado di offrire soluzioni nuove quando le partite sono sbloccate e gli spazi sono minimi. Guardando all’idea di saltare l’uomo come un’opzione concreta per sfaldare le difese avversarie.

BATTERIE DEFINITE – L’Inter avrà, a partire dalla prossima stagione, delle fasce in grado di offrire una vasta gamma di caratteristiche. Dalla capacità di partecipare alla costruzione del gioco, con Federico Dimarco, alle incursioni e gli inserimenti da attaccante aggiunto di Denzel Dumfries. Dall’abilità nel saltare l’uomo di Luis Henrique alla qualità complessiva nella gestione del pallone e nello svariare lungo il fronte offensivo di Zalewski. Non vi è dubbio, considerate queste basi, che l’Inter della prossima stagione potrà contare su soluzioni plurime e rinnovate consapevolezze sul fronte degli esterni.