Luis Henrique e la ‘maturità acquisita’. Parole importanti in chiave Inter!

Luis Henrique è un obiettivo molto concreto dell’Inter in vista della prossima stagione. Il calciatore brasiliano, espressosi sulla sua crescita in un’intervista abbastanza recente, ha spiegato il processo che lo ha portato a diventare quello che rappresenta oggi.

IL PUNTO – Luis Henrique è, nel piano dell’Inter, il giocatore ideale per completare la fascia destra della rosa in vista delle prossime annate. Il brasiliano, che alle doti offensive sta gradualmente abbinando una maggiore inclinazione allo svolgimento dei compiti di copertura difensiva, rappresenterebbe una pedina in grado di offrire opzioni di cui la squadra nerazzurra è al momento priva. Salvo il caso di Nicola Zalewski, che deve però ancora ambientarsi al meglio nel contesto del club meneghino, l’Inter difetta di un esterno in grado di creare superiorità sulla fascia grazie alle propria abilità nel dribbling e nel saltare l’uomo.

Luis Henrique racconta la sua crescita: l’Inter ascolta con interesse

LE DICHIARAZIONI – Luis Henrique ha concesso un’intervista a MARCA nello scorso febbraio, con l’indicazione di elementi utili per comprendere il processo che lo ha reso una pedina centrale nel Marsiglia. Il calciatore brasiliano si è così pronunciato in merito: «Più si gioca, più ritmo di gioco si ha e più personalità si acquisisce per giocare… Questa è stata la chiave con me, quando sono andato in Brasile ho avuto più minuti di gioco e sono riuscito a migliorare. Poi qui ho avuto opportunità per imparare. Ho capito sempre di più il club e questo è stato molto importante per me, dimostrarlo sul campo, soprattutto la maturità per poter seguire questo percorso».