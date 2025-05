Luis Henrique, Inter hai visto? Momento d’oro al Marsiglia

Luis Henrique ha numeri da far impressione in Ligue 1 in questa stagione e il suo momento d’oro continua anche nelle ultime settimane. L’Inter lo segue e lo vorrebbe in maniera concreta.

PRESTAZIONI – Luis Henrique ha attirato l’attenzione dell’Inter e continua a farlo con le sue prestazioni in Francia. L’Olympique Marsiglia ieri contro Le Havre ha ottenuto la qualificazione matematica in UEFA Champions League concludendo così al meglio il primo anno con l’italiano Roberto De Zerbi sulla panchina. Proprio lui ha avuto il merito di esaltare le caratteristiche di Luis Henrique, che da esterno a tutta fascia a destra nel 3-4-2-1 ha segnato 9 gol e siglato 9 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Il momento attuale è importantissimo perché il brasiliano ha fatto registrare 2 assist nelle ultime 3 partite. Ieri tra l’altro partendo anche dalla panchina e giocando la mezz’ora decisiva in cui sono arrivati i gol per la vittoria.

Luis Henrique, Inter vicinissima al colpo!

TRATTATIVA – L’Inter segue con attenzione Luis Henrique e ha già l’accordo di massima con il calciatore. Il club nerazzurro ha offerto all’Olympique Marsiglia una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi, mentre i francesi ancora chiedono tra i 30 e i 35 milioni. La distanza si può colmare, chiudere la trattativa è nell’interesse di tutte le parti. L’obiettivo della dirigenza è averlo già per il Mondiale per Club di inizio giugno.