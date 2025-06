Luis Henrique, dribbling, gol e visione: ecco perché è ciò che serve all’Inter!

Luis Henrique è il profilo giusto per la nuova Inter che si definirà nella sessione estiva di calciomercato. Un calciatore che mancava alla squadra nerazzurra.

L’ACQUISTO – Luis Henrique, insieme a Petar Sučić, è il nuovo rinforzo per l’Inter della prossima stagione. Sono stati investiti quasi 25 milioni per il giocatore brasiliano. Nella stagione 2024/2025, con la maglia del Marsiglia, il classe 2001 ha giocato da protagonista principalmente come ala sinistra. L’investimento per l’attaccante è di quelli importanti, viste le precedenti sessioni di mercato. Il fatto che sia un classe 2001 fa capire la linea green che sta perseguendo la società, nel rinforzare la squadra con profili adatti al progetto sul medio e lungo termine. Il ventitreenne è stato acquistato con un’idea ben precisa, rendere più competitiva la fascia sinistra. Quest’anno Federico Dimarco ha avuto dei numeri inferiori rispetto all’anno scorso e bisogna sottolineare che in importanti partite di cartello come le gare di Champions League è mancato il suo apporto.

Luis Henrique accrescerà la competitività sulla fascia sinistra

IL PROFILO – Luis Henrique è un giovane prospetto che può fin da subito fare la differenza in campo. In questi termini il brasiliano è il giocatore che sulla carta farebbe al caso dell’Inter. Nel Marsiglia ha una percentuale molto alta di dribbling, il 57% contro il 40% di Dimarco. Il conteggio degli assist è di 7 per entrambi i giocatori, mentre il giocatore brasiliano è in vantaggio sulle reti segnate, ovvero 7 contro i 4 gol del nerazzurro. Per quanto riguarda l’heat map, entrambi i giocatori giocano a tutto campo sulla fascia.

NUOVO PARADIGMA – Bisogna sottolineare come il giocatore della nazionale sia stato spesso criticato per il suo apporto non sempre sufficiente in fase difensiva. Ritornando alla questione dribbling, non a caso l’Inter a gennaio ha prelevato in prestito dalla Roma Nicola Zalewski, primo nei dribbling nella rosa. Con i nuovi innesti l’Inter ne guadagnerà in imprevedibilità e qualità in mezzo al campo.