L’Udinese di Runjaic vive di adattamenti a partita in corsa

Runjaic è una sorpresa di questa Serie A. Il tecnico ha creato una squadra fisica e consapevole, che parte dal 4-4-2 ma sa adattarsi a seconda di cosa succede in partita.

TATTICA – Runjaic nel corso della stagione ha saputo dare più vesti tattiche alla sua Udinese. Il modulo di riferimento di questo periodo è il 4-4-2, interpretato con quattro centrocampisti in mezzo che danno grande fluidità, giocando più larghi o più stretti a seconda delle necessità e dei movimenti. Il terzino sinistro solitamente è più offensivo, giocando più alto e prendendo tutta la fascia. In impostazione un centrocampista scende tra i difensori. Il giocatore chiave è Thauvin, che è il vero regista offensivo della squadra. La palla cerca sempre il francese, che svaria a seconda delle sue letture. La sua presenza è talmente importante che in sua assenza il tecnico non si fa problemi a cambiare tutta l’impostazione, passando a un 3-5-2 a vocazione più difensiva con la ricerca diretta di Lucca come riferimento. Runjaic comunque ama le variazioni a partita in corso, ed è sempre pronto ad adattarsi all’avversario spostando le sue pedine.

STATISTICHE – L’Udinese è una delle squadre più fallose in Serie A. Per falli a partita è quarta in campionato, per cartellini invece è prima con 66 gialli (38 in trasferta, prima in campionato) cui aggiunge anche 4 rossi. Lucca in particolare è quarto per falli a partita tra tutti i giocatori del campionato. I bianconeri sono quarti per lanci lunghi in A e a conferma dello stile di gioco diretto sono i settimi peggiori per passaggi corti e gli ottavi peggiori per percentuale di realizzazione dei passaggi. Una risorsa della squadra sono i calci piazzati: i 10 gol realizzati da queste situazioni sono il terzo miglior risultato in A, e valgono praticamente un terzo dei gol totali. Non altrettanto efficace però la difesa nelle stesse situazioni, che è la terza peggiore del campionato.

DETTAGLI – Solet da quando ha iniziato a giocare ha preso in mano la difesa dell’Udinese. Il francese è primo per rendimento secondo i rating di Whoscored e il suo contributo spazia dalla difesa all’impostazione: primo per passaggi medi, secondo dietro solo Okoye per lanci lunghi, secondo per contrasti, terzo per intercetti, secondo per spazzate, primo per respinte, secondo per dribbling. Lovric a centrocampo col suo dinamismo è fondamentale per aiutare le punte: terzo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, terzo per falli subiti, terzo per contrasti, autore di 2 gol e 3 assist (primo della squadra). Lucca è il centravanti della squadra, indispensabile per dare peso offensivo: secondo per tiri a partita, primo per falli subiti, miglior realizzatore con 10 gol.