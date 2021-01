L’Udinese di Gotti Ã¨ in un periodo difficile, ma punta sempre su De Paul

L’Udinese di Gotti è in un periodo difficile, ma punta sempre su De Paul

Luca Gotti Udinese

L’Udinese di Gotti è una squadra in difficoltà, ma che non va sottovalutata. Il modulo è il 3-5-2 e il giocatore al centro di tutto è De Paul.

TATTICA – Il primo modulo di riferimento di Gotti all’Udinese è il 3-5-2, impostato spesso con una difesa bassa per sfruttare le ripartenze. Molti giocatori bianconeri infatti coniugano fisico e capacità di corsa. Salutariamente il tecnico ha puntato anche sul 4-3-3. Il gioco si sviluppa molto sulle corsie esterne, specie dalla parte dove opera Stryger Larsen.

STATISTICHE – L’ultima vittoria è datata 12 dicembre col Torino. Nelle ultime 5 lo score vede 4 sconfitte, le ultime due consecutive. Insomma un periodo non facile. I problemi principali sono in attacco: i bianconeri con 20 gol sono il terzo peggior attacco della Serie A. Fonte di gioco sono i cross. L’Udinese è quarta in campionato per cross utili (84) e prima per sbagliati (147, entrambi dati alla pari con la Lazio).

DETTAGLI – Arslan a centrocampo è la novità della stagione. Come vertice basso porta copertura, capacità di gestire la pall e anche gol (con 2 reti è il terzo miglior marcatore della squadra). Come interno si sta rivelando un innesto fondamentale Pereyra, grazie alla sua capacità di corsa (primo per km percorsi con 10,981), sia con la palla (secondo centrocampista per passaggi medi con 36) che senza. L’ex juventino ha anche lui all’attivo 2 reti, ma è il migliore per assist con 4. De Paul è semplicemente il centro di tutto: miglior marcatore con 4 gol, secondo per km percorsi, secondo per assist con 2, primo assoluto per passaggi medi con 50,7.