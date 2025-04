Lucumi sul taccuino dell’Inter. Porterebbe solidità e personalità!

John Lucumi è uno dei difensori monitorati con attenzione dall’Inter per la sessione estiva di mercato. Il calciatore del Bologna garantirebbe due qualità significative ai nerazzurri.

LA SITUAZIONE – John Lucumi è uno dei vari difensori su cui l’Inter ha concentrato la sua attenzione in vista dell’obiettivo di rinforzare la retroguardia nella prossima stagione. Altri obiettivi sono da rintracciare sempre in Serie A, con Sem Beukema, Isak Jay Idzes e Aaaron De Winter a rappresentare alcuni dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza nerazzurra. In questo quadro, la scelta da fare dovrà essere adeguatamente ponderata, tenendo conto di quanto sia delicato il ruolo di perno centrale della difesa.

Lucumi apprezzato dall’Inter. Caratteristiche tecniche e scenario

LE DOTI – Lucumi si sta ben disimpegnando, per la seconda stagione consecutiva, con la maglia del Bologna. Il colombiano e Beukema formano una delle coppie più performanti del Campionato italiano, tenendo conto dei risultati di squadra e della sicurezza con cui i due gestiscono le fasi in cui la spinta offensiva degli avversari si intensifica. Nel caso specifico del calciatore sudamericano, ad emergere sono una solidità di fondo e un’esplosività nell’interpretare il proprio ruolo, due doti con cui l’Inter vorrebbe arricchire la sua retroguardia in vista delle prossime annate.

LO SCENARIO – Quel che è certo, a prescindere dal fatto che il prescelto per la difesa sia proprio Lucumi, è che i nerazzurri vorranno piantare nel mercato estivo i semi dell’Inter che verrà. Consapevoli che svariati senatori sono giunti quasi al termine della propria avventura in nerazzurro, i dirigenti del club meneghino sono quindi all’opera per individuare i profili giusti da cui ripartire. La difesa, come sottolineato, non sarà sicuramente esente da questo disegno.