Lookman all’Inter può trasformare un’ipotesi in certezza

L’Inter vuole ingaggiare Ademola Lookman dall’Atalanta. Un affare che, se si concludesse, rappresenterebbe una pietra angolare nello sviluppo tecnico-tattico dei nerazzurri.

UN FULMINE IMPROVVISO – Ademola Lookman arriva nell’universo Inter come il più proverbiale dei colpi di scena. Fino a prima di ieri, il nigeriano di proprietà dell’Atalanta non era mai entrato nei radar nerazzurri, mediaticamente parlando. E invece nell’arco di una giornata non solo è diventato noto l’interesse del club di Viale della Liberazione, ma pare anche che vi sia già un accordo di massima col giocatore. A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sotto traccia dal direttore sportivo Piero Ausilio e dai suoi collaboratori. La trattativa con l’Atalanta non sarà tuttavia così rapida e semplice come auspicato dall’Inter. Ma tutti i principali esperti di calciomercato non vedono grandi ostacoli ad un esito positivo dell’affare. Pertanto, è lecito chiedersi come si inserirebbe Lookman nell’undici dell’Inter.

SOTTOVALUTATO – Sin dall’arrivo di Cristian Chivu in panchina, tifosi e addetti ai lavori si sono chiesti come sarebbe cambiata la formazione dell’Inter. Più che lecito dopo i quattro anni di dogmatico 3-5-2 con Simone Inzaghi. E già nel corso del Mondiale per Club appena concluso si sono visti diversi esperimenti da parte del nuovo allenatore nerazzurro. Soprattutto verso un 3-4-2-1 a trazione decisamente offensiva. Esperimenti tattici che, in caso di arrivo di Lookman all’Inter, porterebbero ad una sola conclusione possibile.

Lookman all’Inter certifica il cambiamento

RUOLO CHIARO – Lookman è un esterno d’attacco, fatto e finito. Per la precisione, un esterno sinistro. Ed è comodamente nella top3 del ruolo dell’ultimo triennio di Serie A, per valore e continuità di rendimento (52 gol e 25 assist in tre stagioni all’Atalanta, secondo i dati di Transfermarkt; 39 gol e 21 assist se ci limitiamo solo al campionato). Tornando al tema tattico, Lookman occupa una zona di campo che all’Inter non ha padrone e lo fa anche piuttosto bene, come si evince dalla heatmap della sua ultima stagione di Serie A (presa da Sofascore):

E non ci sono motivi per ipotizzare che nell’Inter possa giocare in modo diverso. L’eventuale arrivo di Lookman certificherebbe la transizione tattica dei nerazzurri verso una formazione più sbilanciata offensivamente (3-4-2-1), in cui la metà campo avversaria viene occupata in modo leggermente diverso. A sinistra, i triangoli tra Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e una delle due punte vedranno accorciarsi i lati e cambiare leggermente angolazione. Lookman rappresenterebbe quindi la svolta definitiva, finora solo ventilata dagli acquisti di giocatori versatili come Petar Sucic (mezzala ma anche trequartista esterno), Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, che nella posizione opposta a quella di Lookman troverebbero il loro habitat naturale. Il nigeriano amplierebbe quindi le soluzioni offensive dell’Inter, con almeno sei giocatori (oltre a lui, Luis Henrique e Bonny, anche Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Pio Esposito) a ruotarsi per tre posizioni. Una decisa inversione di rotta rispetto alle ristrette soluzioni offensive delle ultime stagioni, a prescindere dalle caratteristiche uniche di Lookman dal punto di vista tecnico (anche queste quasi inedite per i nerazzurri).