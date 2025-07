Lookman, l’Inter trova il jolly perfetto per l’alternativa tattica di Chivu

In casa Inter il nuovo nome caldo che circola in viale della Liberazione a Milano è quello di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe essere il nuovo rinforzo dei nerazzurri, ideale per le nuove idee tattiche di Chivu.

NOVITÀ DI MERCATO – L’Inter è pronta a formulare un’offerta ufficiale per Ademola Lookman pari a 40 milioni di euro. Il classe 1997 ha espresso parere favorevole ad un trasferimento in nerazzurro. La cifra messa sul piatto dai nerazzurri sembrerebbe al di sotto di 10 milioni di euro rispetto ai 50 milioni richiesti dalla società dei Percassi. La novità della trattativa è che l’Inter ha la possibilità di formulare un’offerta importate senza dover passare dalla cessione di un big. Questa situazione è la prova del cambiamento che si respira in casa Inter. Negli anni passati si era costretti a comprare giocatori a parametro 0 oppure in là con l’età. Il nigeriano porterebbe non solo esperienza ma andrebbe a rinforzare un reparto che, ad oggi, ai blocchi di partenza, potrebbe essere tra i più forti della Serie A.

Lookman nel mirino dell’Inter: ecco il piano preparato da Chivu

GIOCATORE CHIAVE – Quella tra l’Inter e Lookman potrebbe essere la trattativa dell’estate. Il nigeriano farebbe di nuovo infiammare i tifosi nerazzurri, delusi dalla passata stagione. Ma come potrebbe essere impiegato il giocatore dell’Atalanta da Christian Chivu? Sappiamo benissimo che Lookman ama ricevere il pallone come sterno d’attacco sinistro, per poi accentrarsi e scaricare il tiro, oppure fornire assist. Un ruolo molto simile a quello di Marcus Thuram in passato. Molto probabilmente sarà un’Inter a trazione anteriore. Un indizio è la quantità di giocatori e la qualità ricercata proprio nel reparto offensivo. Molto probabilmente, anche per una questione di equilibrio, Chivu potrebbe optare per un 3-4-2-1 dove ad agire dietro Lautaro Martinez ci potrebbero essere il francese e il nigeriano, qualora andasse in porto la trattativa. La cifra richiesta è alta ma è anche giustificata. Ricordiamo che nel 2024 Lookman ha vinto African Footballer of the Year e sempre in quell’anno, con una tripletta, è stato protagonista assoluto della vittoria dell’Europa League dell’Atalanta.