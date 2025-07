Lookman, all’Inter non solo forma ma anche sostanza! Un dato entusiasma

Ademola Lookman potrebbe approdare all’Inter in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore nigeriano garantirebbe ai nerazzurri numerosi vantaggi, come evidenziato da una particolare statistica.

LA SITUAZIONE – Ademola Lookman è il sogno “non più proibito” del mercato estivo dell’Inter. Il calciatore dell’Atalanta rappresenta infatti quel trequartista ideale su cui convergono dirigenza e staff tecnico nerazzurri in vista dell’attuazione concreta del nuovo 3-4-2-1 di Cristian Chivu. Forti dell’intesa col calciatore e della promessa – garantita dagli agenti del nigeriano – da parte dell’Atalanta di liberarlo in estate, i meneghini spingono per poter consegnare al tecnico rumeno quella che sarebbe una pedina fondamentale per arricchire il suo scacchiere di fantasia, qualità, estro e anche sostanza. Sì, perché oltre al virtuosismo del suo gioco il classe 1998 sarebbe in grado di assicurare anche un apporto sostanziale al Club nerazzurro.

Lookman e il contributo concreto da assicurare all’Inter! Una statistica lo conferma

IL DATO – Quando si parla della “sostanza” che si accompagna alla forma e all’estetica del suo gioco, si fa riferimento a una statistica che evidenzia il potenziale impatto di Lookman all’Inter. Il calciatore nigeriano, come si evince da un dato mostrato da ZonaFanta, si posiziona infatti al sesto posto tra i migliori calciatori per G+A dell’ultimo triennio. Lookman, stanziato a 57, è tra l’altro a una sola lunghezza dal quarto posto occupato da Vinicius (che ha giocato 1030 minuti in più) e a 2 dal terzo posto condiviso da Son Heung-min e Bryan Mbeumo (quest’ultimo ne ha totalizzati oltre 2000 in più).

REPARTO AVANZATO – In caso di ingaggio di Lookman, l’Inter avrebbe tra le mani un reparto offensivo di livello mondiale. Per quantità e qualità degli interpreti, i nerazzurri potrebbero di conseguenza guardare con maggiore ottimismo alle tante competizioni in cui saranno chiamati ad essere nuovamente protagonisti nella prossima stagione. Perché una cosa è certa: l’Inter non vuole nuovamente “andare vicino” alla conquista di un trofeo, bensì vincerlo.