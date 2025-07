Lookman all’Inter colmerebbe una lacuna ‘storica’

Ademola Lookman continua a spingere per diventare un giocatore dell’Inter. Nel caso in cui la trattativa si concludesse positivamente, il nigeriano colmerebbe una lacuna evidente della storia recente della rosa nerazzurra.

PRESSING COSTANTE – L’Inter continua a lavorare per celebrare il matrimonio con Ademola Lookman. L’Atalanta invece rimane irremovibile sulla richiesta economica. Domanda e offerta distano di 10 milioni di euro, una cifra che in Viale della Liberazione a Milano sono fiduciosi di riuscire a colmare, sfruttando anche la volontà del giocatore. La speranza di tutte le parti in gioco, e anche dei tifosi che osservano, è che la trattativa si risolva in tempi rapidi, senza sfociare nella proverbiale telenovela di mercato. In attesa di nuovi sviluppi tra Inter e Atalanta, continuiamo a ragionare su come si inserirebbe Lookman nell’undici di Cristian Chivu. Dopo l’aspetto tattico, ci concentriamo su quello puramente tecnico.

MANCAVA DA TEMPO – Tra le (poche) recriminazioni rivolte al quadriennio di Simone Inzaghi a Milano, una svetta su tutte. Nella sua Inter non c’era nessun giocatore che saltasse l’uomo. Inzaghi preferiva creare superiorità con la costruzione e il dinamismo posizionale dei suoi uomini, piuttosto che con il dribbling puro. E invece Lookman è un vero e proprio specialista di questo fondamentale tecnico. Anche in questo caso, i numeri ci vengono in soccorso.

Lookman fa rima con dribbling: l’Inter sorride

TRA I MIGLIORI – Nell’ultima stagione di Serie A, tra i calciatori offensivi con almeno 25 presenze, Lookman è il quarto in assoluto per numero di dribbling tentati. Secondo le statistiche di WhoScored, il nigeriano ha tentato 3,4 dribbling a partita. Meglio di lui solo Gaetano Oristanio (3,6), Kenan Yldiz (3,7) e Nico Paz (4,0). Per trovare il primo giocatore dell’Inter in questa classifica bisogna scendere fino al tredicesimo posto. Dove troviamo Marcus Thuram a 1,8 dribbling tentati a partita, gli stessi dell’altro neo-acquisto nerazzurro Ange-Yoan Bonny. Guardando ai dribbling riusciti, Lookman ha una media di 1,1 a partita nell’ultima Serie A, rimanendo comunque all’interno della top10 (il primo è Nico Paz con 2,0). Dati che certificano ancor di più la bontà delle intenzioni dell’Inter di portare a Milano il nigeriano.